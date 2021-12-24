تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى للتأمين الصحي بقرية البرانقة ضمن "حياة كريمة" ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ببا ، عدداً من الجهود التنفيذية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل الميداني المتواصل، والتصدي لمخالفات البناء في المهد، وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين برفع مستوى النظافة والتجميل.

وفي هذا السياق تابع مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا إجراءات تخصيص قطعة أرض بقرية البرانقة لإقامة مستشفى تأمين صحي لخدمة أهالي القرية والقرى والعزب والنجوع المجاورة، كما تم إقامة ورشتي عمل خاصة ببرنامج التحول الرقمي في قرية ملاحية علي جمعة وأم الجنازير.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قامت الوحدة برفع كفاءة الإنارة العامة بدائرة المركز، حيث تم صيانة واستبدال الكشافات بعدد من شوارع المدينة ومداخلها وساحاتها، ومدخل قرية منية الجيد ومنيل موسى وقرية الضباعنة وطريق المشارقة/ طرشوب وطريق بني أحمد/ طوة وطريق صفط راشين، فيما واصلت الوحدة جهودها اليومية في ملف النظافة والتي أسفرت عن رفع 120 طن من المخلفات والقمامة بالمحطة الوسيطة لمصنع تدوير القمامة بسمسطا، فضلا عن مسح وتمهيد طريق سدس حتى هربشنت وطريق كوم الصعايدة.