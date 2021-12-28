مدينة الأقصر توقف بناء مخالفا بالطوب الأبيض لعمل مغسلة سيارات بالمخالفة للقانون

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإيقاف اعمال بناء مخالف عبارة عن حوائط وغرف مبنية بالطوب الأبيض بغرض استعمالها كمغسلة سيارات خلف قرية سيدي المنصوري بمنطقة حي شرق، باجمالي مساحة حوالى 350 متر مربع، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعامل معها في المهد.

وتمكنت الحملة، بمعاونة حسام العمده رئيس حي شرق ورجال الحي وحملة المعدات الثقيلة، من إزالة المخالفة بالكامل حتى مستوي سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، حيث تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، وبمشاركة الرائد سعيد شبل مأمور بندر الأقصر بالإنابة.

وفى نفس السياق تمكن رجال حي المطار بمدينة الأقصر بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، من التصدي لمخالفة بناء بدون ترخيص تم رصدها بطريق البنى القديم الترابى بمنطقة حي المطار، تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء، بالمتابعة المستمرة لرصد أية مخالفة بناء بدون ترخيص، أو تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل معها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية .

ومن جانبة اوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أثناء مرور الأجهزة التنفيذية (حي المطار والإدارة الهندسية) بمجلس مدينة الأقصر تبين وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن تركيب شدة خشبية لسقف دور أول علوي ، وتم إيقاف أعمال البناء ، لافتاً إلى أن البناء المخالف على مساحة 70 م٢، موضحا أنه جاري فك الشدة الخشبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار وتحرير المحاضر اللازمة له.



مدينة الأقصر توقف بناء مخالف بالطوب الأبيض لعمل مغسلة (1)



مدينة الأقصر توقف بناء مخالف بالطوب الأبيض لعمل مغسلة (2)