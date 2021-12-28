محكمة ألمانية تطالب الحكومة بحماية المعاقين بعد تجاهل الأطباء رعايتهم

كتبت: هناء أبو العز

أمرت أعلى محكمة دستورية في ألمانيا، البرلمان الألماني بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة "على الفور" بعد شكاوى من أن وباء كورونا قد يتركهم دون علاج من قبل الأطباء في المستشفيات.

وفي ما يشار إليه في ألمانيا بقضية "الفرز" ، قالت المحكمة الدستورية الفيدرالية يوم الثلاثاء إن على الهيئة التشريعية واجب التصرف بسبب الخطر على الحياة.

وقضت المحكمة بأن المجلس التشريعي انتهك هذا الواجب حتى الآن لأنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة ، ويجب أن يتخذ قرارًا بشأن القواعد الملزمة قانونًا في أوقات الوباء.

تأتي كلمة الفرز من الفعل الفرنسي "ترير" ، وهو ما يعني "الفرز" أو "التحديد"، وهو يصف موقفًا يتعين على الأطباء فيه أن يقرروا من يجب أن يعالجوا ومن لا يعالجون - وهو قرار .

وقدم تسعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والظروف الموجودة مسبقًا شكوى دستورية لأنهم يخشون أن يتخلى عنها الأطباء إذا لم يكن هناك تشريع مناسب.

وقضت أعلى محكمة في ألمانيا لصالحهم: لا يجوز حرمان أي شخص بسبب الإعاقة في تخصيص موارد العلاج الطبي المكثف الضرورية للبقاء على قيد الحياة وغير المتاحة للجميع.

وأشارت المحكمة إلى أن التوصيات الحالية الصادرة عن الهيئات المسؤولة ليست ملزمة قانونا.

انخفض معدل القبول في العناية المركزة في ألمانيا بسبب Covid في الأسابيع الأخيرة ، ويبلغ حاليًا 3.26 شخصًا لكل 100000 شخص خلال الأسبوع الماضي. لكن السلطات حذرت من أن أجنحة العناية المركزة والعاملين لا يزالون يتعرضون لضغوط شديدة.