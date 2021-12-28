لو رايح هناك.. كثافات مرورية بطريق الكورنيش فى القاهرة.. بث مباشر

كتب بهجت أبو ضيف

قدم "اليوم السابع " بثا مباشرا من طريق الكورنيش بمحافظة القاهرة، لرصد حركة المرور صباح اليوم الثلاثاء، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية.

وشهدت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، تباطئ، وتواجد رجال المرور في الشوارع للعمل على تنظيم الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى..

بمناطق الجيزة المختلفة، ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو و ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.