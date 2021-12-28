غرق مركب صيد وإنقاذ 3 صيادين والبحث عن 6 آخرين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

أكد محمد شرابى، شيخ صيادين برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أنه وقع اليوم حادث تصادم بين مركبى صيد سيدنا الحسين، من برج البرلس، ومركب سيف الإسلام من محافظة دمياط، نتج عنه غرق مركب سيدنا الحسين، وعلى متنه 9 صيادين من أبناء برج البرلس، وتم إنقاذ ثلاثة فيما لايزال 6 آخرين في تعداد المفقودين.

وأضاف شيخ صيادين برج البرلس، أن الصيادين الذين تم إنقاذهم هم عمر شعبان عبد ربه البيطاني، علي حسن الجمال، شقيق مالك المركب الغارق، ونجله حسن علي حسن الجمال، وأن هناك 6 مفقودين هم مالك المركب وأبنائه الثلاثة، وإثنين صيادين آخرين جميعهم من برج البرلس.

وتابع شرابى: "الحادث وقع بين محافظتى بورسعيد ودمياط، فى منطقة قريبة من حجر أبوالروس فى نقطة إحداثية 3142574 علي 3206957، حيث إن هذه الإحداثية لموقع حادث تصادم المركبين بحريًا علي الجي بي إس".