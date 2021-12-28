"طرزان" الشرقية يأكل الفحم ويمضغ الأمواس.. "صبرى" بيفطر لحمة نية.. لايف

"مبياكلش الشبيسى ولا اندومى ولا المعجنات، بيفطر لحمة نية، بيحلى بكبدة حمراء بكمون و خضروات"، هذا هو غذاء شاب من محافظة الشرقية لديه قدرات خاصة، تجعله يستطيع أن يأكل الفحم و الأمواس دون تأثر، أو تمر من فوقه سيارة أو يتحمل ضرب الهمر ولا ينكسر له ظافر.

التقى "اليوم السابع"، بالشاب الخارق و يدعى صبرى محجوب 25 سنة، من مدينة ابوكبير بطل كيك بوكس ومحترف فى ألعاب نينجا، بالإضافة إلى القدرات الخاصة التى يتمتع بها.

و أكد صبرى انه يمارس الرياضة منذ عمر 3 سنوات، و متفوق رياضيا و دراسيا، حيث التحق بكلية الآثار و حاليا باحث ماجستير، وانه أثناء مرحلة الجامعة ظهرت عليه بعض علامات القدرات الخاصة، منها أن يتمل مرور سيارة عليه دون أن يتأثر بها، و كذلك إنقاذ سيدة ثمينه من السقوط من القطار فى آخر لحظة وهى تحاول إستقلاله وهو متحرك، وأيضا عندما تعرضت سيدة لسرقة بالشارع أثناء مروره بالمصادفة هرع خلف اللصان وعند دفعهم بقوة انقلبت بهما الدراجة البخارية.

وأضاف بدأت التمارين لتنمية تلك القدرات الخاصة، و اتباع نظام غذائى متكامل يعتمد على البروتين و الخضروات فقط، لبناء جسم قوى و عضلات قوية تتحمل هذه الممارسات الخارقة منها "جرجير، الكرات، البصل، و عصير القصب، الأرز الغامق، و الفواكه، ونسب البروتين العالية مثل الأسماك و اللحوم والدواجن، وأفطر لحوم بشكل أساسى، فضلا عن التمارين، حيث أجرى يوميا لمسافة تقارب 15 كيلو فى الساعات الأولى من الصباح للإستفادة من أشعة الشمس، وأسست صالة للجيم للتمارين.

و تابع، أمارس التمارين لتنمية تلك القدرات الخاصة أكثر ومن أجل مرور سيارة مقطورة "براد"، والتى تزن أطنان من على جسمه، و الدخول بها موسعة جينيس، و كذلك لمنافسة أباطرة القوة الخارقة فى العالم، قائلا :إن المصرى أصله فرعون ونحن لدينا كل القدرات ولا نعرف المستحيل.

وأكد انه لم يستخدم تلك القدرات الخاصة فى إذاء أى شخص، وأنه إنسان مسالم بطبعه ولا يحب افتعال المشكلات.

واستعرض صبرى محجوب قدراته الخاصة، حيث قام بطل كمال أجسام يتمتع بقوة بدنية عالية بضربه على صدره بالهمر وبالكاوتش دون أى تأثر، كما حاول أحد الشباب خرق جسده من الرأس و الظهر بالشنيور لكنه فشل.