طرزان الشعبى.. يأكل الفحم والأمواس.. والعربية بتعدى عليه وما بيتكسرش (فيديو)

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "طرزان الشعبى.. يأكل الفحم والأمواس والعربية تعدى عليه ميتكسرش"، ذلك مع شاب لديه قدرات خاصة .

واستعرض الشاب صبرى محجوب، مجموعة من القدرات الخاصة، مثل مرور موتوسيكلات وتوك توك من فوقه، وقيامه بتناول فحم مولع وأمواس الحلاقة، دون تأثر .

كما قام شخص بمحاولة خرق جسده بالشنيور وضربه بالهمر وتكسير حجر على جسده، دون أى تأثير.

وأكد الشاب صبرى محجوب ابن مدينة أبو كبير، وبطل الجمهورية فى الكيك بوكس، أنه يمارس الرياضة منذ عمر 3 سنوات، ومتفوق رياضيا ودراسيا، حيث التحق بكلية الآثار وحاليا طالب بالماجستير.

وأوضح أن القوة الخارقة ظهرت عليه فى سن مكبر، بعد تعرضه لمواقف صعبة دون تعرض لأى أذى، مثل مرور سيارة من عليه، مضيفا أنه بدأ من وقتها تنمية قدراته وممارسة التمارين مناسبة لمثل هذه القدرات الخاصة، فضلا عن تناول الطعام الغنى بالبروتين والخضراوات وعدم تناول الوجبات السريعة التى تضر العضلات .