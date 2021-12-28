ضبط 4 متهمين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات الجوار تم ضبط 4 متهمين من بينهم مصابا وتم نقله للمستشفى الجامعى للعلاج، ونتج عن المشاجرة أيضا إصابة طفلة تبلغ من العمر عام بكدمة في البطن وتم نقله المستشفى للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز طما ووجود مصابين من بينهما طفلة صغيرة ودلك عقب إصابتها بكدمة بالبطن.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث لجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما تبين أنها بين كل من " طرف أول " علي ف ا ا 39 سنة عامل مصاباً " سحجات وكدمات بالساعدين " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وشقيقه ف ا ا 48 سنة مزارع

وبين " طرف ثان " محمود ج ا ع 33 سنة مزارع وشقيقه محمد ج ا ع 27 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية نتج عن المشاجرة إصابة الطفلة ندي م ج ا البالغة من العمر عام " كدمه بالبطن " نجلة الأول من الطرف الثاني ]وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منها علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.