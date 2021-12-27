اليوم السابع
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القبض على 7 أشخاص فى مشاجرة بينهم بمنطقة بالتبين

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:47 م
القبض على 7 أشخاص فى مشاجرة بينهم بمنطقة بالتبين متهمون - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة فى القبض على 7 أشخاص، بتهمة البلطجة وترويع المواطنين، خلال تشاجرهم بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة التبين، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، من الأهالى، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهم، وبالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم اقتيادهم لديوان القسم.

 

وتحفظت مباحث القسم على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم حبس المتهمين وتستكمل التحقيقات فى الواقعة.


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