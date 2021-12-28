جامعة بنها تنظم ندوة عن الأنشطة الرياضية الترويحية بشبين القناطر ضمن حياة كريمة

القليوبية إبراهيم سالم

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تنظيم القوافل الرياضية التثقيفية بقرى شبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية.

جاءت القوافل برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود عراقى المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور جمال سوسة على أن جامعة بنها لها دور هام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مشاركتها في كافة المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى فى إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع.

وأشار الدكتور محمود عراقي، إلي أن هذه القوافل تأتي من خلال مبادرة "حياة كريمة"، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم القرى الأكثر احتياجا وبمشاركة أساتذة كلية التربية الرياضية بالجامعة.

من جانبه، قال الدكتور خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم تنظيم ندوة عن "الأنشطة الرياضية الترويحية ودورها في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن إستخدام التكنولوچيا"، وعقدت الندوة بمركز شباب قرية الأحراز بالتعاون مع الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأضاف "صيام"، أن الندوة شارك فيها الدكتور محمد النجار من قسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية، والأستاذ شاكر محمد مدير إدارة الشباب والرياضة بمركز شبين القناطر، كما شارك فيها الشباب والفتيات والمشرفات بمركز شباب القرية بشبين القناطر حيث تم التجمع بمركز شباب الاحراز ، واستهدفت التوعية بأهمية ممارسة الرياضة في مواجهة الأثر السلبي للأجهزة التكنولوچيا وبرامج التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والألعاب الإلكترونية.

كما تضمنت الندوة، الحديث عن أهمية ممارسة الأنشطة الترويحية للحفاظ على الصحة البدنية والصحة النفسية للتخفيف عن المواطن وأيضا أهمية الترويح في حل المشاكل بين أفراد الأسرة الواحدة، وكذلك استثمار وقت الفراغ بعيدا عن مشاكل البرامج التكنولوچيا للتواصل الاجتماعي.