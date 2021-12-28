تسجيل 43 ألف إصابة جديدة بكورونا فى 3 ولايات أمريكية خلال 72 ساعة

كتبت: نهال أبو السعود

أبلغت واشنطن العاصمة وولاية ماريلاند وولاية فيرجينا في أمريكا عن أرقام قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.



ووفقا للتقرير، ثبتت إصابة أكثر من 18500 شخص في فيرجينا بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام، وتوفي 25 شخصًا بسبب COVID-19.



في ولاية ماريلاند، جرى الإبلاغ عن أكثر من 15000 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع والإبلاغ عن 5376 حالة جديدة يوم الاثنين، كذلك الإبلاغ عن حوالي 9200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في العاصمة في الفترة من 23 ديسمبر إلى 26 ديسمبر.



ووفقا للتقرير، فإن الزيادة الكبيرة في عدد الحالات ليست مجرد نتيجة لزيادة عدد الأشخاص الذين يسعون إلى الخضوع للاختبار في موسم الأعياد، ولكنه يعكس أيضًا الانتشار السريع لمتغير أوميكرون.



وبحسب ما ورد، فإن معدل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في العاصمة أعلى مما كان عليه منذ عام 2020، مع 16% من جميع الاختبارات التي أبلغت المنطقة أنها عادت إيجابية اعتبارًا من يوم الأحد. في ولاية فرجينيا، شهدت مقاطعات الضواحي ارتفاعًا سريعًا في الحالات المبلغ عنها.



وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير أطباء البيت الأبيض ومستشار الرئيس جو بايدن: "مع متغير ‏Omicron‏ شديد العدوى نحن بالتأكيد سنستمر في رؤية زيادة (في الحالات) لفترة من الوقت"‏.



وقال فاوتشي، إنه بالنظر إلى ليلة رأس السنة الجديدة يوم الجمعة، ستكون التجمعات الصغيرة ‏للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل آمنة. لكنه ننصح الناس بتجنب الحفلات الكبيرة، حيث لا ‏يعرفون حالة التطعيم لجميع الضيوف.‏



وأضاف: "عندما تتحدث عن حفلة ليلة رأس السنة الجديدة حيث يحتفل بها 30 أو 40 أو 50 شخصًا ، فأنت لا تعرف حالة التطعيم، أوصي بشدة: ابتعد عن ذلك العام ستكون هناك سنوات أخرى ‏للقيام بذلك. ولكن ليس هذا العام."‏