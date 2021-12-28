استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

كتبت: هناء أبو العز

واصلت دول العالم، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي الهند، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و358 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونًا و799 ألفًا و691 حالة، وأفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 480 ألفًا و290 شخصًا بعد وفاة 293 شخصًا.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 3865 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 615 ألفًا و532 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 46 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5346 وفاة الماضية.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 2305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفًا و630 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوس التايلاندية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و214 ألفًا و712 إصابة.

أما عن الصين، فقد قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 162 إصابة محلية و38 حالة إصابة وافدة.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس "كورونا" عند 4636 حالة وفاة، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 101 ألف و459 إصابة.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 291 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى جانب 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لصحيفة دون الباكستانية، وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و294 ألفًا و31 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفًا و912 وفاة.

وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 13 ألفًا و917 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة استقر عند 51 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 2676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 928 ألفًا و30 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 63 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفًا و654 وفاة.

وتعافى على مدار أمس 2966 شخصًا من الفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 888 ألفًا و22 شخصًا.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 344 ألفًا و694 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و965 حالة، وتعافى على مدار أمس، 168 شخصًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 331 ألفًا و27 شخصًا.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و746 ألفًا و833 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 19 حالة إصابة واردة من الخارج بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفًا و945 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و839 ألفًا و111 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة فلبين ستار الفلبينية - بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 51 ألفًا و213 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 354 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 986 ألفًا و553 إصابة، كما سجلت البلاد 588 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 958 ألفًا و277 حالة، وفقًا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 838 حالة إصابة جديدة بكوفيد و46 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 734 ألفًا و720 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفًا و574 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و649 ألفًا و236 حالة، والوفيات إلى 95 ألفًا و105 حالات.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و437 ألفًا و528 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفًا و552 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2798 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 198 ألفًا و487 حالة، بإجمالي وفيات 1484.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن البلاد سجلت في الوقت نفسه 143 حالة بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 195 ألفًا و52 شخصًا.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1983 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 389 ألفًا و857 إصابة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 962 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و14 حالة وفاة، بينهم حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 114 عامًا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 107 آلاف و740 حالة، فضلاً عن 342 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 943 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و42 حالة وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة لإصابات بـ"كوفيد-19" في المكسيك إلى 3951946 حالة، وتبلغ الوفيات 298819 حالة.

وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 14 ألفًا و872 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و204 حالات وفاة.

وقالت الوزارة إنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1666545 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 31 ألفًا و418 حالة، بحسب صحيفة في إن إكسبريس الفيتنامية.

وفي المجر، سجلت وزارة الصحة 1370 حالة إصابة جديدة، و151 حالة وفاة، وقالت الوزارة إن حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد في المجر بلغت حتى الآن 1246689 حالة، ووصلت الوفيات إلى 38894 حالة.