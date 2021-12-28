العراق ينضم رسميا إلى بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية

وكالات الأنباء

وافق بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية على انضمام العراق بشكل رسمى إليه، وذكر السفير العراقى فى الصين شورش خالد سعيد فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء، إن"السفارة العراقية فى بكين تسلمت رسالة من نائب رئيس بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية لودجر شوكنخت تضمنت حصول موافقة مجلس المحافظين في البنك على طلب العراق للانضمام الى البنك الاستثمارى الآسيوي للبنية التحتية".

وأضاف أن "البنك الذى يقع مقره في العاصمة الصينية بكين قدم العشرات من القروض لأعضائه من دول داخل آسيا وخارجها بهدف إقامة مشاريع البنى التحتية"، مبيناً أن"عدد الدول المنضمة إليه من جميع دول العالم بلغ 104 دولة".

وفى نوفمبر الماضى، أعلن وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي استكمال كل الخطوات القانونية والدستورية للانضمام الكامل للعراق لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية؛ ليصبح العراق طرفا كامل العضوية.

وقال الفلاحي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أعلن خلال مؤتمر جلاسكو للتغيرات المناخية في اسكتلندا عن انضمام العراق رسميا إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية وإيداعه صك الانضمام، وأن له حق التصويت والدخول إلى آليات التمويل العالمية.

وأضاف أن العراق عمل بشكل جاد وفعال من خلال اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، مؤكدا العمل على إعداد المساهمة العراقية التي قدمت الآن إلى مؤتمر "كوب 26" في مدينة جلاسكو، والتي تضمنت خارطة طريق عليا لمجابهة تأثير التغيرات المناخية بتخفيف الانبعاثات وتكييف البنية التحتية، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي لمواجهة مشاكل التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري.