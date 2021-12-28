العراق ينضم رسميا إلى بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية

وافق بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية على انضمام العراق بشكل رسمى إليه، وذكر السفير العراقى فى الصين شورش خالد سعيد فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء، إن"السفارة العراقية فى بكين تسلمت رسالة من نائب رئيس بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية لودجر شوكنخت تضمنت حصول موافقة مجلس المحافظين في البنك على طلب العراق للانضمام الى البنك الاستثمارى الآسيوي للبنية التحتية".
وأضاف أن "البنك الذى يقع مقره في العاصمة الصينية بكين قدم العشرات من القروض لأعضائه من دول داخل آسيا وخارجها بهدف إقامة مشاريع البنى التحتية"، مبيناً أن"عدد الدول المنضمة إليه من جميع دول العالم بلغ 104 دولة".
وفى نوفمبر الماضى، أعلن وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي استكمال كل الخطوات القانونية والدستورية للانضمام الكامل للعراق لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية؛ ليصبح العراق طرفا كامل العضوية.
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