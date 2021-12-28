الطقس اليوم.. غيوم وظهور متقطع للشمس مع استقرار حالة البحر الأحمر .. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، صباح اليوم فيديو مباشر من منطقة كورنيش شاطئ عام رقم 4 لرصد حالة الطقس بالغردقة ومحافظة البحر الأحمر، حيث شهدت حالة الطقس ظهور غيوم كثيف مع ظهور متقطع للشمس.

كما شهدت الحركة البحرية حالة من الاستقرار بالنسبة للامواج وكذلك حركة الرياح حيث ابحرت في الساعات الاولي من الصباح العشرات من اللنشات المختلفة الي مواقع الغوص وكذلك الجزر البحرية .

من جانب اخر يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم، الثلاثاء، 97 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 13 ألف سائح على مدار اليوم، وتصل الرحلات من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.

وضمن رحلات اليوم استقبل مطار الغردقة 19 رحلة طيران روسية من المطارات الروسية المختلفة تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح روسي الجنسية، ضمن قرابة 180 رحلة روسية أسبوعية تصل للغردقة.