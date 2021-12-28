السجن 3 سنوات لـ4 متهمين بالشروع فى قتل مقاول بالقطامية

كتب أحمد حسني

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال حسين 4 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهم ب الشروع في قتل مواطن، وحيازة أسلحة نارية بالقطامية، وإلزمتهم المصارف الجنائية للدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسين أحمد وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا وأمجد محمد أبوالفتوح وأمانة سر شريف محمد علي ووليد سيد.

وكشف أمر إحالة المتهمين الأربعة الي محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة شرعوا في قتل المجني عليه محمود إبراهيم عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري فرد خرطوش، عقب أن أشار له إشارة مفادها رغبته في قتله وحال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك قتله إلا أنه وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادة أيا منهم به وهو عدم إصابة الأعيرة المطلقة المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين حازوا سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل بذات السلاح بدون ترخيص لهم بإحرازه أو حيازته.

وتضمنت شهادة الشهود في القضية، حيث شهد المجني عليه محمود إبراهيم صاحب مكتب مقاولات، بأنه أبصر المتهمين داخل الموقع حراسته فاستقلوا السيارة حوزتهم لرويته وحال مطاردته لهم ظنا منه قيامهم بسرقة ما بالموقع من خامات، أشار له المتهم الأول إشارة مفادها تهديده بالقتل قبل أن يطلق صوبه ثلاثة أعيرة نارية إلا أن أيا منها لم تصبه وتمكن من ضبط المتهمين والسلاح والذخيرة حوزتهم وبلاغ مهندس الموقع.

وشهد أحمد سعيد مهندس مدني، أنه بناء على مهاتفه سابقة له وإبلاغه بحدوث الواقعة على النحو الوارد بأقوال المقاول انتقل إلى محل الواقعة، حيث أبصر المتهمين والسلاح والذخيرة المستخدمين في الواقعة، وشهد ضابط المباحث ومجري التحريات بالقضية أنه على إثر إبلاغه توجه إلى الموقع فضبط المتهمين بالسلاح والذخيرة المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بأقوال الشهود، وباجراء تحرياته أسفرت عن ارتكاب المتهمين الجريمة قاصدين قتل المقاول.