حبس عاطل متهم بالشروع فى قتل آخر بسبب خلافات بينهما فى الطالبية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، فى اتهامه بالشروع فى قتل شاب آخر بسبب خلافات بينهما بمنطقة الطالبية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بقتل شاب بالاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، تبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أن عاطل اعتدى على المجنى عليه بسبب خلافات بينهما سابقة.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو حجازى مفتش المباحث الجنائية من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.