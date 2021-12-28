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الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانونى المرور والطفل

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:48 م
الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانونى المرور والطفل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 161 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
 
وتستبدل بنصوص  المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور، لتحقيق عدة أهداف، والتي من أهمها تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
 
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
 

 


قانون المرور

قانون الطفل

الجريدة الرسميه

الرئيس السيسى

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