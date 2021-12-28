"البحث العلمى والتحديات المستقبلية".. مؤتمر الدراسات العليا الثالث بجامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظم قطاع الدراسات العليا والبحث العلمى بجامعة قناة السويس مؤتمره السنوى الثالث بعنوان البحث العلمى والتحديات المستقبلية، وذلك اليوم الثلاثاء، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، والدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للدراسات العليا والبحث العلمي.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، فى كلمتها أمام المؤتمر أن البحث العلمى صناعة، والاهتمام بالعقول واجب، مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت خطتها للبحوث العلمية لمواكبه سوق العمل والتحول الرقمى، وبما يضمن الشمولية والإتاحة.

وأعلنت نائب رئيس الجامعة، إنه خلال الفترة السابقة تم تطبيق اللائحة الموحدة للدراسات العليا بمعظم الكليات، وعمل لجان أخلاقيات البحث العلمى، وفى مجال المكتبات تم تحديث لإدخال البيانات، وإدخال بيانات دارسى الدراسات العليا بنظام MIS، حيث قام مكتب التعاون الدولى بدور فعال فى رفع تصنيف الجامعة الدولى من خلال السياسات والإجراءات التى يتبعها، ونظم 11 ورشة عمل حضرها 250 عضو هيئة تدريس وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة.

كما نفذ مكتب المبعوثين حقيبة تدريبية متكاملة فى مجال مهارات التدريب والمقابلة الشخصية، ومهارات البحث العلمى بلغت 16 ورشة عمل دربت 18 هيئة معاونة بالكليات العملية، و20 بالكليات النظرية.

واضافت "هجرس"، أن مكتب الخريجين له دور فعال فى التواصل مع الخريجين ودعوتهم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

كما يقدم مكتب النشر الدولى سلسلة محاضرات وورش عمل، ويقدم مستشارك البحثى مرة فى كل فصل دراسى فى مجالات الكتابة والترجمة والإحصاء.

واكدت الدكتورة ماجدة هجرس، على تقديم ورش العمل عن السلامه المهنية وحقوق الملكية الفكرية لطلاب الدراسات العليا، وقالت اننا نسعى إلى الابتكار والقيمة المضافة وبراءات الاختراع للبحث العلمي.

وشارك فى المؤتمر 46 باحث ودارس، و26 بوستر علمي، و20 عرض تقديمى فى أربعة قطاعات هي؛ قطاع العلوم الهندسية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الطبية، قطاع العلوم الإنسانية.

ويقوم بالتحكيم فى كل قطاع لجنة مشكلة من كبار العلماء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاختيار افضل بوستر علمي، وأفضل عرض تقديمي، كما شارك الدكتور محمد فاضل حسن، المراقب المالى والمدير العام بوزارة المالية، والدكتورة رنا هاشم، خبيرة السموم بمصلحة الطب الشرعى بتجربتهما فى مجال الدراسات العليا بالجامعة، ودورها فى تقدمهما فى مجال العمل، وزيادة معارفهما وقدما الشكر للجامعة على دعمها الكامل لطلاب الدراسات العليا، وتذليل المعوقات أمامهم.