رئيس جامعة قناة السويس يفتتح معرض منتجات طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم ..صور

بورسعيد - محمد عزام

أفتتح صباح اليوم الثلاثاء الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، معرض منتجات طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية تربية القناة للفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021-2022



حيث تفقد الدكتور ناصر مندور منتجات طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم ، والتى ضمت الكتاب التفاعلى، النماذج والعينات الثابتة والمتحركة، إنتاج الألعاب التعليمية ،تصميم المواقع ،إنتاج المعارض والمتاحف الإلكترونية، إنتاج الرسومات واللوحات التعليمية والاذاعة والتسحيلات الصوتية وأشاد مندور بمستوى المنتجات الطلابية وبالمعرض الذى شارك فى اعداده 90 طالب وطالبة وتم عرض المنتجات بسبعة معامل .



رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية و هدى فرج أمين عام الجامعة، والدكتورة حنان محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورحسام جمال الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأوضح مندور أن قسم تكنولوجيا التعليم من أهم الأقسام بكليات التربية ، فقد كان البعض ينظر لتكنولوجيا التعليم بأنه مجرد أجهزة ومعدات ووسائل تعليمية ، ولكن مع التطور السريع والهائل فى عصر المعلوماتية والاتصالات وما يشهده العصر من تقنيات وتطبيقات أثرت فى كافة نواحى الحياة تطور معها مفهوم تكنولوجيا التعليم ، مشيراً إلى أنه مع تطور التعليم في الآونة الأخيرة بشكل كبير، فأصبح لا يعتمد على أسلوب التلقين والمنهجية التقليدية ، ولذلك نهضت البلاد وأدرجت ما يسمى بنظام تكنولوجيا التعليم لتحسين وضعية التعلم. ولهذا السبب تم تخصيص هذا القسم بعديد من الكليات وخاصة كليات التربية يسمى “تكنولوجيا التعليم” في محاولة لتجديد منهجية التعلم.



يأتى المعرض بإشراف الدكتورة حنان محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور اسلام جابر استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم والدكتور حسين عبدالفتاح منسق الشعبة، وإشراف تنفيذى الدكتورة إسراء حسام المدرس المساعد بالقسم الدكتور مصطفى بشير ، وأقيم المعرض بمبني تعليمي ج الدور الرابع معرض منتجات طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية تربية للفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021-2022 وتنفيذ طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم.



الإفتتاح



جانب من الإفتتاح



جانب من المعرض



رئيس جامعة قناة السويس يفتتح معرض منتجات طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم



