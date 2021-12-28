اليوم السابع
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الأرصاد: حالة من عدم استقرار الطقس تسود البلاد بداية من الخميس المقبل

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:26 م
الأرصاد: حالة من عدم استقرار الطقس تسود البلاد بداية من الخميس المقبل محمود شاهين
ماجد تمراز

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الهيئة بخصوص الطقس خلال الأيام المقبلة؛ موضحًا أنه ستسود حالة من عدم الاستقرار بداية من يوم الخميس.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، تشهدها البلاد، بداية من يوم الخميس المقبل وحتى منتصف الأسبوع.

وأوضح أنه سيكون هناك نشاط رياح على أغلب محافظات البلاد وسقوط أمطار على مطروح والإسكندرية والسلوم، تكون متفاوتة الشدة وتزيد غزارتها على هذه المناطق وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج السويس.

وأكد أن نشاط الرياح يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية، ويزيد من إحساسنا بالبرودة، نافيًا وجود منخفض تنين وتكون الأجواء إن هناك منخفض جوي في شمال البحر المتوسط تزامن مع منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا.

وبحسب الخرائط سيكون هناك أمطار من متوسطة إلى عزيرة على السواحل الشمالية، تكون أقل من منخفض التنين، مؤكدًا أن الأمطار تكون متوسطة، في بداية يوم الخميس، على مطروح والسلوم والإسكندرية، وتنتقل للقاهرة والوجه القبلي وتزيد قوتها الجمعة على القاهرة الكبرى وسيناء، تصاحبها سحب رعدية وحبات البرد.


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