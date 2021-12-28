اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:35 م
أكرم القصاص
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ارتفاع ضحايا الفيضانات بولاية باهيا فى البرازيل لـ20 قتيلا ونزوح 36 ألف شخص

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:01 م
ارتفاع ضحايا الفيضانات بولاية باهيا فى البرازيل لـ20 قتيلا ونزوح 36 ألف شخص فيضانات _ صورة أرشيفية
برازيليا /أ ش أ/

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أعلنت السلطات فى البرازيل، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التى تضرب ولاية باهيا البرازيلية (شمال شرق) إلى 20 قتيلا فى حين أجبرت السيول 36 ألف شخص على النزوح.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تى في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 21 عاما جرفه التيار فى "إيتابونا" وجثة امرأة تبلغ من العمر 33 عاما لقيت مصرعها فى انهيار أرضي.

من جانبه، قال حاكم الولاية "روى كوستا" الذى يشرف على عملية مشتركة فى المناطق المتضررة مع الحكومة الفيدرالية وولايات أخرى إن ولاية "باهيا" تعيش أكبر كارثة فى تاريخها.. موضحا أن منسوب المياه بدأ فى الانخفاض عند منبع نهر "كاتشويرا" ومن المتوقع أن يتحسن خلال الأيام القليلة القادمة وإن كان بطيئا.

 


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ضحايا الفيضانات في البرازيل

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