اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:02 م
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إصابة سيدتين صدمتهما سيارة وفرت هاربة بالإسماعيلية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:41 م
إصابة سيدتين صدمتهما سيارة وفرت هاربة بالإسماعيلية إسعاف - صورة أرشيفية
الإسماعيلية السيد فلاح

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أصيبت سيدتان بإصابات مختلفة جراء تصادم سيارة ملاكي فارت هاربة بسيارة يستقلونها على محور 30 يونيو اتجاه الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء في محافظة الإسماعيلية.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخري فرت هاربة عقب الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسياراتين إسعاف ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.

وقال مصدر طبى، إن المصابين فاتن سليمان عمر سليمان مقيمة بمدينة العريش، مصابة بكسر بالذراع اليسرى، وجرى حجزها لإجراء عملية في ذراعها، وصفاء عبد الله حسين مقيمة بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة.

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