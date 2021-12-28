إصابة سيدتين صدمتهما سيارة وفرت هاربة بالإسماعيلية

أصيبت سيدتان بإصابات مختلفة جراء تصادم سيارة ملاكي فارت هاربة بسيارة يستقلونها على محور 30 يونيو اتجاه الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء في محافظة الإسماعيلية.
تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخري فرت هاربة عقب الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسياراتين إسعاف ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.
وقال مصدر طبى، إن المصابين فاتن سليمان عمر سليمان مقيمة بمدينة العريش، مصابة بكسر بالذراع اليسرى، وجرى حجزها لإجراء عملية في ذراعها، وصفاء عبد الله حسين مقيمة بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخري فرت هاربة عقب الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسياراتين إسعاف ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.
وقال مصدر طبى، إن المصابين فاتن سليمان عمر سليمان مقيمة بمدينة العريش، مصابة بكسر بالذراع اليسرى، وجرى حجزها لإجراء عملية في ذراعها، وصفاء عبد الله حسين مقيمة بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة.
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