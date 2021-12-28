إصابة 4 طلاب بالثانوية وتحطم خمس سيارات فى حادث سير بالمنصورة

الدقهليه شريف الديب

أصيب 4 طلاب بالمرحلة الثانوية بمدينة المنصورة بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها في شارع المشاية السفلية بنطاق حى غرب المنصورة، مما تسبب في إحداث تلفيات كبيرة في 6 سيارات أثناء توقفهم في الشارع.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج.

وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم في منطقة المشاية السفلية أمام حديقة شجرة الدر، وتحطم عدد من السيارات.

و قد اسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وإصابة مرافقيه، وهم محمد إ. أ. 18 سنه مقيم بعزبه عقل ‏ثان المنصورة، وكريم م. ع. 18 سنة، و محمد ف. إ.18 سنة مقيم بشارع بورسعيد، وجميعهم في الثانوية العامة، وأصيبوا بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم وتم نقلهم مستشفى الدولي وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج.

وكشفت المعاينة الأولية بأن السيارة التي تسببت في الحادث اصطدمت ب 5 سيارات أخرى، كانوا متوقفين على جانب الشارع، نتيجة السرعة الزائدة ، وهي السيارات تحمل لوحات معدنية أرقام: د م ج 6312 باسم «مصطفى ا. ع ، 72 سنة بالمعاش، والسيارة رقم د ف و 6938 باسم مروة ش. ع ، 38 سنة، بكالوريوس تجارة، والسيارة رقم د ر ط 6127 باسم محمد ا. ، 38 سنة مدرس، والسيارة رقم د ر ب 9829 باسم أحمد ر. ر ، 42 سنة، ليسانس آداب، بالإضافة إلى السيارة رقم د ج ر 3491

وبسؤال قائد السيارة، أكد أن السيارة ملك عمه ويدعى «وليد ع. م.»، وجاري استدعائه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21848 لسنة 2021، جنح قسم أول المنصورة.وحاري الغرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.