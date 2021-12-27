4 طرق للسيطرة على نسبة السكر فى الدم خلال حفلات رأس السنة

كتبت إيناس البنا

مع احتفالات عيد الميلاد ورأس العام يميل الكثير إلى الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات غير الصحية، وخلال موسم الأعياد، يكون من الصعب الحفاظ على روتين اللياقة البدنية، وقد يكون موسم العطلات تحديًا للمرضى الذين يعانون من مرض السكري، لذا يُنصح بزيارة طبيبك مسبقًا لتقييم مستويات الجلوكوز في الدم، حيث سيساعدك ذلك على معرفة مقدار الانحراف عن روتينك.

ويعرض موقع "healthsite"، أهم النصائح لمعرفة كيف يمكن لمرضى السكر أن يأكلوا بيقظة ويحافظوا على صحتهم خلال عيد الميلاد.

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قل لا للسكر أو المحليات الصناعية

"إذا كنت مصابًا بمرض السكر، فعليك اختيار البدائل الطبيعية، بدلاً من استخدام المحليات الاصطناعية والسكر، يمكنك أيضًا إضافة الفواكه والمكسرات إلى الحلويات والبسكويت.

تأكد من تناول الحبوب المتعددة التي يمكن أن تكون محملة بالألياف، حيث تساعدك الألياف القابلة للذوبان على تحسين إدارة نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم، مما يؤدي إلى مستويات سكر أكثر استقرارًا في الدم بعد تناول الطعام، استمر في مراقبة مستويات السكر لديك من وقت لآخر بعد وجبات الطعام وقبلها.

قم باختيار الأطعمة بحكمة

مرضى السكر يجب أن يخططوا حصصهم بحكمة، فيجب أن تتأكد من اختيارك الكربوهيدرات البسيطة في وجباتك، تناول الدجاج المشوي والسمك مع الخضار والسلطة، أيضًا يجب أن يكون نظامك الغذائي غنيًا بالألياف وأن ينظم حجم الجزء وتجنب المساعدة الإضافية، في حال كنت تميل إلى الإفراط في تناول الطعام أو ينتهي بك الأمر بتناول ما لا يجب أن تتناوله، فلا تشعر بالذنب.

حافظ على رطوبتك

يرتبط شرب الماء بتناول سعرات حرارية أقل، فضلاً عن تقليل السكر والملح، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد تصاب بالجفاف لأن ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي يؤدي إلى استنفاد سوائل الجسم، لذلك، في حالة ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، يجب أن يكون لديك المزيد من السوائل، وهذا هو السبب في أن العطش هو أحد الأعراض الرئيسية لمرض السكري.

تجنب تفويت الوجبات

قد ينتهي بك الأمر بتخطي وجبة أو اثنتين في ذروة الاحتفالات لكنها ليست فكرة جيدة ، خاصة بالنسبة لمرضى السكري لأنها يمكن أن تؤدي على الفور إلى تقلبات خطيرة في نسبة السكر في الدم وقد يؤدي تخطي الوجبة إلى تغيير التوازن بين تناول الطعام وإنتاج الأنسولين ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الغثيان والإسهال.