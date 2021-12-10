تناول هذا المشروب بعد الوجبات يخفض مستويات السكر في الدم

كتبت مروة هريدى

السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة حيث يهدد ارتفاع مستويات السكر في الدم الجسم، ولحسن الحظ، ثبت أن تناول مشروب ذهبي يخفض بشكل ملحوظ مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

يفرز البنكرياس هرمونًا يسمى الأنسولين والدور الأساسي لهذه العملية هو تنظيم مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، فإن هذه الآلية لا تعمل بشكل صحيح، ما يترتب عليه ارتفاع مستويات السكر فى الدم، والتي إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة.

وجدت دراسة، أن مستويات السكر في الدم ترتفع بعد تناول الطعام، لكن يمكنك إعادتها تحت السيطرة عن طريق شرب شاي البابونج.

أوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Nutrition"، أن شرب ثلاثة أكواب من شاي البابونج يوميًا يمكن أن يحسن التحكم في مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

يهدف الباحثون من جامعة تبريز للعلوم الطبية إلى التحقيق في تأثيرات شاي البابونج على التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات مضادات الأكسدة في النوع الثاني من المواد، وهي مواد كيميائية تحمي أو تؤخر تلف الخلايا.

شارك فى الدراسة 64 شخصًا يعانون من مرض السكري من النوع 2، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا، وتم تقسيمهم على مجموعتين، تناولت الأولى شاي البابونج ثلاث مرات في اليوم مباشرة بعد الوجبات لمدة ثمانية أسابيع، بينما تناولت المجموعة الثانية الماء بعد الوجبات.

أفادت نتاج الدراسة، أن المجموعة التى تناولت شاي البابونج انخفضت لديهم مستويات السكر فى الدم بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في قدرة مضادات الأكسدة الإجمالية مقارنة بتلك الموجودة في المجموعة التى تناولت الماء بعد الوجبات.

خلص الباحثون في الدراسة إلى أن شاي البابونج يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل عوامل خطر الإصابة بمرض السكري أيضًا.