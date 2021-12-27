13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "السيارات" بنسبة 2.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع 13 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.79%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.33%، وهبط قطاعي مواد البناء والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.27%، 1.25%، على التوالي، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.96%، ونزل قطاعي العقارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا بنسبة 0.63%، 0.6%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.54%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.5%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.19%، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهم قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، الموارد الأساسية، البنوك، الخدمات النقل والشحن بنسبة 0.76%، 0.73%، 0.34%، 0.2%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 528.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.3%، والعرب على 8.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 30.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.3 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 11849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4682 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3219 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3975 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1138 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.