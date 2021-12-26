صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "السياحة"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.89%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.06%، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.06%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ والبنوك والموارد الأساسية بنسبة 0.47%، 0.45%%، 0.4%، على التوالي.

كما ارتفع قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.35%، 0.3%، على التوالي، وقفز قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.03%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.31%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.21%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 751.138 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 877.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.28%، والعرب على 19.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 122.8 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 424.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 143.5 مليون جنيه، 403.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 11856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14125 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4681 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3244 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3954 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1138 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.