وكيل تعليم الأقصر يشارك فى ورشة عمل بالمدرسة الفنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الأقصر – أحمد مرعى

حضر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ورشة العمل بالمدرسة الفنية الصناعية بنات إدارة أرمنت التعليمية، والتى تم خلالها تنظيم فعاليات مبادرة (مسابقة رسم) للتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية، والتى أطلقتها السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، بالتنسيق مع وزارة التعليم وذلك للمرحلة الإعدادية والثانوية وطرح بدائل إيجابية في 12 محافظة.

وحضر الفعاليات كل من هشام عبد الستار مدير عام الخدمات مدير الشؤن التنفيذية، وموسى عبد الله مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية، ومنتصر احمد طه مدير التعليم الفني، حيث تعد الأقصر من المحافظات المستهدفة بمشاركة 60 طالب من مدرستين، وهى (مدرسة أرمنت الفنية الصناعية بنات - مدرسة الأقباط الإعدادية بنين)، بواقع 30 طالب من كل مدرسة، حيث تهدف المسابقة تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن والمخاطر التى تحيط برحلة الهجرة الغير شرعية التى تهدد حياة من يقدم عليها تسليط الأضواء على البدائل المتاحة للشباب، وحثهم كنواة الغد على المثابرة والعمل الجاد والبحث عن الفرص والتطلع لغد مشرق داخل أرض الوطن، حيث تقام المسابقة فى القاهرة وتقدم هديا قيمة ومميزة لكل طالب من المدرستين.

وفى نفس السياق أقامت وحدة الصحة والسكان بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ندوة حول البيئة بإدارة القرنة التعليمية غرب الأقصر، وورش عمل لطلبة الإعدادية بنات، وذلك بمتابعة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، وبناءاً على بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجهاز شئون البيئة، وفي إطار ورش العمل المنفذ لجميع الإدارات التعليمية.

ويقول موسي عبد الله مسئول التربية السكانية بالمديرية، أنه تم تنظيم ورش عمل بحضور وكيل إدارة القرنة التعليمية ومسئولى الصحة والسكان، فى 9 مدارس بمدينة القرنة، وطلاب ومشرفى المدارس، حيث كانت حول التعريف بالبيئة وكل ما يحيط بالإسنان من مياه وهواء، وتم التشرح لطلبة المدارس قيمة البيئة والتى تعتبر كل ما يحيط بالإنسنان من مياه وهواء وتربة، وتم توضيح أنواع البيئة المختلفة بمصر وهى "بيئة زراعية وصناعية وساحلية وصحراوية.



وكيل تعليم الأقصر يشارك فى ورشة عمل بالمدرسة الفنية



وكيل تعليم الأقصر يشارك فى ورشة عمل بالمدرسة الفنية



وكيل تعليم الأقصر يشارك فى ورشة عمل بالمدرسة الفنية



وكيل تعليم الأقصر يشارك فى ورشة عمل بالمدرسة الفنية



وكيل تعليم الأقصر يشارك فى ورشة عمل بالمدرسة الفنية