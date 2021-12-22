اليوم السابع
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ضمن حملة "صحتك امسك فيها بأيدك وسنانك"..

تعليم الأقصر تواصل حملات التوعية الصحية للطلاب فى 30 مدرسة .. صور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:36 ص
تعليم الأقصر تواصل حملات التوعية الصحية للطلاب فى 30 مدرسة .. صور تعليم الأقصر تواصل حملات توعية الطلبة فى 30 مدرسة
الأقصر – أحمد مرعى

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استكملت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، بالتعاون مع الدكتور إسماعيل العربي مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حيث قامت إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم، ووحدة الدعم المعنوى بالرعاية الصحية، بالإشراف على حملة توعية صحية للطلاب والعاملين بالتعليم تحت عنوان "صحتك امسك فيها بأيدك وسنانك"، والتى تهدف تعليم الطلاب الطريقة الصحيحة لغسل الأيدى والأسنان فى 30 مدرسة بالأقصر.

وفى هذا الصدد حضر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، برفقة هشام عبد الستار مدير عام الخدمات مدير الشؤن التنفيذية، ومحمود يحيي مديرادارة الدعم المعنوي بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، فاعليات حملة "صحتك امسك فيها بايدك و أسنانك"، بمدارس الراهبات الفرنسيسكان الخاصة بنات، والتي اطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية من منطلق مسئوليتها المجتمعية، وذلك لرفع الوعي الصحي للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة، وفي إطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وتقوم إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بقيادة موسى عبد الله، بالتعاون والتنسيق مع وحدة الدعم المعنوي والمسئولية المجتمعية بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وذلك لإستهداف أكثر من 30 مدرسة لتحقيق أهداف الحملة بتعليم الطلاب الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي والأسنان في الفترة من 13 ديسمبر الجارى وحتى 22 يناير المقبل، وتم خلال الحملة أيضاً الكشف على العاملين بالتعليم، وكذلك ورش توعية صحية من خلال أطباء متخصصين وفرق تطوع من شباب الأقصر.

الأطفال خلال حملة صحتك امسك فيها بأيدك وسنانك
الأطفال خلال حملة صحتك امسك فيها بأيدك وسنانك

 

الحملة تهدف لدعم 30 مدرسة بالأقصر
الحملة تهدف لدعم 30 مدرسة بالأقصر

 

تعليم الأقصر تواصل حملات توعية الطلبة فى 30 مدرسة
تعليم الأقصر تواصل حملات توعية الطلبة فى 30 مدرسة

 

دعم اطفال المدارس ضمن الحملة
دعم اطفال المدارس ضمن الحملة

 

فعاليات حملة صحتك امسك فيها بأيدك وسنانك بالأقصر
فعاليات حملة صحتك امسك فيها بأيدك وسنانك بالأقصر

 


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