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وزير الخارجية الإيطالى يزور تونس غدا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:47 م
وزير الخارجية الإيطالى يزور تونس غدا وزير الخارجية الايطالى
كتب : أحمد علوى

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يقوم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بزيارة الى تونس غدا الثلاثاء، تتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسسية بدءا بنظيره عثمان الجرندي.

ووفقا لوكالة اكى الإيطالية، قالت الخارجية الإيطالية، انه من المقرر أن يلتقي دي مايو رئيس الجمهورية قيس سعيد، “صديق إيطاليا”، الذي أرسل في أبريل 2020 فريقًا من الأطباء والممرضات لمساعدة مقاطعة لومبارديا (شمال إيطاليا) في مواجهة الموجة الأولى من كوفيد -19.

كما سيجتمع دي مايو مع رئيسة الوزراء نجلاء بودين رمضان، “أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تونس”.

 

 


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