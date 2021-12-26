صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 751.138 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 11856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14125 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4681 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3244 نقطة.