هبوط الأسهم السعودية وقطر بجلسة الاثنين..وصعود الأسواق الإماراتية والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.06% خاسرًا 7.26 نقطة ليغلق عند مستوى 11161.04 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.28% خاسراً 32.66 نقطة ليغلق عند مستوى 11619.59 نقطة، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.02% رابحًا 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1786.81 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% خاسرًا 7.26 نقطة ليغلق عند مستوى 11161.04 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.22% خاسرًا 323.47 نقطة ليغلق عند مستوى 26236.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.7 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.59%، ثم قطاعي التأمين والسلع الرأسمالية بنسبة 0.55%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.27%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.1%، 0.06%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.51%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.67%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والنقل بنسبة 0.57%، 0.53%، على التوالي.

وقفز 78 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 8.96%، ثم سهم "دار الأركان" بنسبة 4.49%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 4%، وتراجع 117 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 3.56%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 3.07%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.88%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 369.7 ريال سعودي.



بورصة قطر كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسراً 32.66 نقطة ليغلق عند مستوى 11619.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.2 مليون سهم بقيمة 199.5 مليون ريال عبر تنفيذ 6221 صفقة، وتراجع 30 سهمًا، وارتفع 13 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.42%.



بورصة دبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.92% رابحًا 29.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3188.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 227.9 مليون سهم محققة ما قيمته 315.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4391 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.48%، 0.25%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.51%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.88%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.56%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.4 مليون ورقة بقيمة 94 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.47%.



بورصة أبو ظبي وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.12% رابحًا 32.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8403.952 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.537 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 183.2 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 4855 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة والعقار بنسبة 0.31%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، أخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 12.12%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 4.97%، ثم سهم " شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة" بنسبة 4.94%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 9.09%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 8.66%، ثم سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 8.11%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 313.3 مليون درهم.



بورصة البحرين كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% رابحًا 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1786.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 390.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 1.56%، مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3.14%، وارتفع سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 3.61%.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحًا 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 7026.77 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحًا 4.43 نقطة ليغلق عند مستوى 7635.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% خاسرًا 5.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5838.74 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحًا 10.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6076.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 151.3 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6273 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.51%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.19%، 0.12%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.4%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.8%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%.