هبوط بورصات الخليج في أولى جلسات الأسبوع.. وأجازة بورصتى البحرين وقطر

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وهبط المؤشر العام ل سوق دبي المالي ، بنسبة 3.55% خاسرًا 116.47 نقطة ليغلق عند مستوى 3156.72 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 3.32% خاسرًا 205.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8650.707 نقطة، فيما تعطلت بورصتي البحرين وقطر بمناسبة العيد الوطني.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.34% خاسرًا 151.65 نقطة ليغلق عند مستوى 11160.24 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.23% رابحًا 1098.05 نقطة ليغلق عند مستوى 27052.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 176.4 مليون سهم بقيمة 6.02 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.78%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.58%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.25%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والنقل بنسبة 1.89%، 1.87%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.85%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.74%، ثم قطاعي البنوك والإعلام والترفيه بنسبة 1.63%، 1.61%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي تجزئة الأغذية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.91%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 24 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 3.59%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.5%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 2.95%، وتراجع 180 سهمًا على رأسها سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 5.18%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 4.98%، ثم سهم "صدر" بنسبة 4.74%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 277.7 ريال سعودي.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 3.55% خاسرًا 116.47 نقطة ليغلق عند مستوى 3156.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 290.8 مليون سهم محققة ما قيمته 375.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5462 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.43%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.07%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 3.74%، ثم قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 3.6%، 3.43%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين والنقل بنسبة 1.65%، 1.53%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.86%.

وقفز سهمان ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.47%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.25%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 9.77%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.49%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.1 مليون ورقة بقيمة 83.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 4%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 3.32% خاسرًا 205.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8650.707 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.574 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 244.9 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 7638 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 3.47%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.67%، يليه قطاع العقار بنسبة 2.5%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.62%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 11.11%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 2.51%، ثم سهم "شركة ألياه للاتصالات الفضائية" بنسبة 2.21%، وتراجع 42 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة القدر القابضة" بنسبة 9.83%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 511.2 مليون درهم.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.60% خاسرًا 42.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6933.95 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% خاسرًا 47.58 نقطة ليغلق عند مستوى 7501.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسرًا 30.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5840.14 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.47% خاسرًا 28.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6059.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 219.3 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8388 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، يليه قطاعي العقار والخدمات المالية بنسبة 0.95%، 0.94%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والرعاية الصحية بنسبة 0.57%، 0.56%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.7%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%.