من غير مواد كيماوية.. أكلات مهمة عشان صحة شعرك

نهير عبد النبى

صحة الشعر وتغذيته من أهم الأشياء التى تهتم بها المرأة وتسعى دائمًا للحصول على الطرق التى تساعد فى نموه ونعومته بشكل صحى، لذلك يقدم "اليوم السابع" بعض النصائح التى تعمل على تعزيز صحة الشعر ونموه وفقًا لما ذكره موقع webmd وهى:

1:الأسماك

مثل السلمون والسردين والماكريل مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية، لا يستطيع جسمك صنع هذه الدهون الصحية، لذلك عليك الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية، كما إنها تساعد في حمايتك من الأمراض ، لكن جسمك يحتاجها أيضًا لنمو الشعر وإبقائه لامعًا وممتلئًا.

2: السبانخ

مثل الكثير من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، فإن السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية الرائعة، حيث تحتوي على أطنان من فيتامين أ ، بالإضافة إلى الحديد ، وبيتا كاروتين ، وحمض الفوليك ، وفيتامين سي. تحافظ على رطوبة شعرك حتى لا يتكسر.

3: الجوافة

هذه الفاكهة الاستوائية غنية بفيتامين سي الذي يحمي شعرك من التكسر، كوب واحد من الجوافة يحتوي على 377 ملليجرام من فيتامين سي أي أكثر من أربعة أضعاف الحد الأدنى اليومي الموصى به.

4: الدواجن

اختر الخيارات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومي ، والتي تحتوي على دهون مشبعة أقل من مصادر مثل لحم البقر فهى تساعد على نمو الشعر.

5:البطاطا

تحتوى البطاطا على مواد مضادة للأكسدة تسمى بيتا كاروتين والتى تساعد على الحماية من الشعر الجاف الباهت، كما أنها تشجع الغدد الموجودة في فروة رأسك على تكوين سائل زيتي يسمى الزهم الذي يمنع الشعر من الجفاف. يمكنك أيضًا العثور على بيتا كاروتين في الخضروات البرتقالية الأخرى مثل الجزر واليقطين والشمام والمانجو.