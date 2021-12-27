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مدارس الثانوى العام تبدأ امتحان العملى فى التربية الزراعية والمجال الصناعى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:00 ص
مدارس الثانوى العام تبدأ امتحان العملى فى التربية الزراعية والمجال الصناعى طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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بدأت المدارس الثانوى العام، عقد الامتحانات العملية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، فى مواد الأنشطة منها مادة التربية الزراعية والمجال الصناعى، قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها 22 يناير المقبل، حيث حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.


وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل، وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن  تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي١٦، ١٨ يناير ٢٠٢٢، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.



وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم فى الثانوى العام ، أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.


التربية والتعليم

الأسئلة المقالية

تقييم الطلاب فى الأسبوع المقالية

أسئلة القصة والتعبير

اخبار مصر

جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

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