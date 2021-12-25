التعليم: امتحان الثانوى العام فى التقييم الجديد هدفه تحديد مستوى الطالب

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان والتقييم فى الثانوى العام هدفه معرفة الطالب مستواه الحقيق بين زملائه، وما تعلمه فعليا من مسائل ودروس وموضوعات، وحجم الاستفادة العلمية التى تحققت لدى الطالب.

وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.



وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، والطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات، لذلك لا داعٍ للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.