محافظ شمال سيناء يسلم ذوى الهمم أجهزة تعويضية

شمال سيناء - محمد حسين

سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الاثنين، ذوى الهمم أجهزة تعويضية، وأكد المحافظ فى بيان صحفى، اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بذوى الاحتياجات الخاصة وتلبية مطالبهم، لافتًا إلى قيام المحافظة باتخاذ عدد من القرارات لتقديم مزيد من التيسيرات لهم.

وأشار المحافظ إلى تلبية جميع احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة سواء من المحافظة أو مديريات الخدمات أو من الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها للمستحقين تهدف إلى تسهيل وتيسير حياتهم.

بدوره أكد أحمد الشريف، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، أنه تم توزيع عدد 5 كراسى متحركة لـ5 مستحقين، من بينهم 4 من مدينة العريش، ومواطن من مدينة بئر العبد، بجانب تسليم طفل لسماعة أذن، لافتًا إلى أن ذلك يأتى ضمن أنشطة القطاع الصحى فى المؤسسة.