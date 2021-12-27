ما هى خطورة "أوميكرون" من دون أعراض؟

نهير عبد النبى

كشف البروفيسور أليكسي أغرانوفسكي من قسم علم الفيروسات بكلية الأحياء بجامعة موسكو، عن خطورة المصابين بمتحور "أوميكرون" دون ظهورأعراض المرض عليهم وتاثيره على المحيطين بهم.

وحسب ما ذكره موقع "نوفوستي" يشير البروفيسور إلى أن أعراض الإصابة بمرض كورونا قد لا تظهر لدى بعض المصابين بأي من سلالات الفيروس التاجي المستجد مثل "دلتا"، وعلى الأرجح ، فإن لمتحور "أوميكرون" خاصية مماثلة.

ويقول البروفيسور، "إن متحور أوميكرون مسألة جديدة تماما، ولم تجمع عنه أي إحصائيات كافية، ولكن يمكن أن نفترض، ألا تظهر أعراض الإصابة به كما حصل في نسخة ووهان والمتغيرات الأخرى، حيث لم تظهر عند بعض المصابين أي أعراض تشير إلى إصابتهم بفيروس كورونا مع أن الفيروس كان يتكاثر في أجسامهم".

ويضيف، وعلى الرغم من أن المصاب لا يشعر بأي أعراض للمرض ويشعر بصحة جيدة، إلا أن الاختلاط به يشكل خطورة على المحيطين، حيث قد يؤدي الاختلاط بمثل هؤلاء الأشخاص، إلى الإصابة بالشكل الحاد من "كورونا".

ويقول، الجانب السلبي لعدم ظهور أعراض للإصابة بمتحور "أوميكرون"، هي أن المصاب لا يعرف أنه حامل للفيروس التاجي المستجد، وهذا يزيد من احتمال انتقال العدوى إلى الآخرين".

ويضيف، يمكن الحد من خطر انتقال المرض من شخص لم تظهر لديه أعراض المرض إلى الآخرين بمساعدة التطعيم ومراعاة للإجراءات الصحية التي يوصي بها الأطباء دائما.