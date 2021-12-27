لجنة السلامة والصحة المهنية بجامعة بنها تعقد اجتماعها لوضع خطط مواجهة المخاطر

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت لجنة السلامة والصحة المهنية بجامعة بنها اجتماعها، وذلك في إطار اهتمام الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، بأهمية مراعاة كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجامعة وتدريب العنصر البشري على وسائل السلامة والصحة المهنية، وإبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة وإعداد خطط لمواجهتها.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمود مغربي عراقي المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة، والدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.

وقال الدكتور محمود مغربي، إن الاجتماع ناقش آليات إعداد ملف خاص بإدارة خدمات وسياسات السلامة والصحة المهنية وتجديد الخطة الحالية والشهادات الصحية الدالة علي خلو العمال من الأمراض المعدية والوبائية، كما ناقش الاجتماع ضرورة تدريب أعضاء فريق لجنة السلامة والصحة المهنية.

من ناحية أخرى أضاف المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية سوف يعقد شهريا لمتابعة تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة الوحدات على مستوى الجامعة.