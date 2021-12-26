رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعى للاطمئنان على الخدمة الصحية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة، مساء اليوم، بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعى.

كما شملت الجولة، تفقد أقسام وحدة كلى الأطفال والكبار، والحضانات، وقسطرة ورعاية القلب وعناية الصدر والأطفال والعناية المركزة والحضانات ومعمل الطوارئ للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الزيارة جاءت فى إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعى، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى وأهالى محافظة القليوبية.

جانب من الجولة



خلال الجولة بالمستشفى



رئيس جامعة بنها خلال الجولة



رئيس جامعة بنها خلال تفقد سير العمل بالمستشفى