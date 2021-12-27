كورونا بالدول العربية.. الإمارات أكثر الإصابات والبحرين والسودان صفر وفيات

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تصدرت الإمارات، أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، فيما لم تسجل البحرين والسودان أى وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففى الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1732 إصابة جديدة بإجمالى 753 ألفا و65 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالى 2159 حالة، وتماثل 608 حالات للشفاء بإجمالى 741 ألفا و933 حالة.

وفى البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 287 إصابة جديدة، كما تعافى 55 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 276 ألفا و863 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم أى وفيات متعلقة بالفيروس.

وفى فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مى الكيلة، اليوم، تسجيل 401 إصابة جديدة و5 وفيات، و307 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من الفيروس بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفى العراق، سجلت وزارة الصحة 166 إصابة جديدة، و9 وفيات، و435 حالة شفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليونين و92 ألفا و650 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و139 حالة، والشفاء إلى مليونين و63 ألفا و418 حالة بنسبة 98.6%.

وفى ليبيا، سجل المركز الوطنى لمكافحة الأمراض 881 إصابة جديدة، و14 وفاة، و675 حالة شفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى 386 ألفا و279 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و665 حالة، والشفاء إلى 374 ألفا و181 حالة.

وفى السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة جديدة، و86 حالة شفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى 46 ألفا و166 حالة، والشفاء إلى 38 ألفا و714 حالة.

وفى السعودية، سجلت وزارة الصحة 524 إصابة جديدة بإجمالى 553 ألفا و319 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالى 8 آلاف و872 حالة، و142 حالة شفاء جديدة بإجمالى 541 ألفا و10 حالات.