"صحة المنيا" تنظم اليوم قافلة طبية لأهالي قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة

المنيا -حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة اليوم وغدا الثلاثاء، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ـن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال شهر نوفمبر الماضي لـ 128002 سيدة، منها 14 ألف و859 جدد و113 ألف و143 متردد، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى كتنفيذ ندوات التوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة من خلال الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة.

من جانبها، أشارت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، إلى أنه تم تنفيذ 128317 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 31255 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة وتقديم الرعاية الصحية لعدد 18031 سيدة حامل، و15069 سيدة بعد الوضع، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، منها 20164 ندوة عن فيروس كورونا، 20164 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و9446 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.