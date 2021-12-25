صحة المنيا تجرى 9944 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

المنيا -حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف الأعباء على المواطنين بالإضافة لإجراء الجراحات العاجلة للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطن المصري.

وأوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 9944 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021، حتى نهاية نوفمبر الماضي، منها 4909 عملية جراحة عيون، و1234 جراحات مخ وأعصاب، و 641 عمليات جراحة أورام، و 2088 عمليات قسطرة قلبية، و 351 قلب مفتوح، و586 جراحة عظام، و130 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، و 5 قسطرة بالمخ، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

من جانبها أشارت الدكتورة ايرينى عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، ان المبادرة تتم بمشاركة عدد 17 مستشفي داخل المحافظة، وهى مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز اورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى جامعة المنيا التخصصي، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مستشفى سمالوط النموذجي، مستشفى المنيا الوطني و مستشفى الصفوة ببنى مزار