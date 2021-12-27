شمس خادعة.. الإسكندرية تستعد لمنخفض جوى جديد.. فيديو وصور

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية، لرصد حالة الطقس حاليا بمحافظة الإسكندرية، حيث تستعد لمنخفض جوى شديد ونوة رأس السنة التى تصحبها أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة.

وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدى بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور.

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.



الاسكندرية (1)



الاسكندرية (2)



الاسكندرية (3)