اليوم السابع
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شعبة دواجن الجيزة تكشف استقرار أسعار الفراخ البيضاء

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:00 ص
شعبة دواجن الجيزة تكشف استقرار أسعار الفراخ البيضاء دواجن - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلن سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن تشهد استقرار ملحوظ اليوم عند 25 إلى 26 جنيها للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل السعر للمستهلك بـ 30 جنيها، ويرتفع فى بعض المناطق عن هذا الحد إلى مستويات 33 جنيها للكيلو بسبب تكاليف النقل وأرباح التجار.
 
كنا شهدنا تراجعا إلى 23 جنيها فى المزرعة للدواجن البيضاء، ولكن مع موجة الصقيع رفعت الأسعار بصورة ملحوظة بحوالى 3 جنيهات فى الكيلو، مع زيادة نفوق الدواجن خلال موجات البرد القارس.
 
أسعار الدواجن فى السوق اليوم، بالنسبة للفراخ الساسو 33 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.75 جنيه إلى 6.5 جنيه بارتفاع حوالى 1.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو 3.5 جنيه إلى 3.75 جنيه، وأمهات الفراخ البيضاء 21 جنيها.
 
 أما عن أسعار البيض فى الأسواق، تواصل الاستقرار عند  43 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 46 جنيها ويصل فى بعض المناطق 49 جنيها، وبلغ سعر البيض البلدى 56 جنيها والبيض الأحمر 45 جنيها.
 
 
 

أسعار الدواجن

سعر الدواجن

الغرفة التجارية

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