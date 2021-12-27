وقال مصدر بالهيئة لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "رجال الإنقاذ تلقوا بلاغا بشأن سقوط طائرة مروحية من طراز مي-2 في منطقة ياكشور- بودينسك في أودمورتيا، وكان على متنها شخصان يمارسان أعمال فحص خط أنابيب النفط".

وأوضح المصدر أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى موقع تحطم المروحية، مشيرا إلى أن قائد المروحية لا يزال على اتصال بالطوارئ.