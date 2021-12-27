أكدت هيئة الطوارئ الروسية، سقوط مروحية من طراز "مى-2" فى جمهورية "أودمورتيا" الواقعة بجبال الأورال الروسية وعلى متنها شخصين.
وقال مصدر بالهيئة لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "رجال الإنقاذ تلقوا بلاغا بشأن سقوط طائرة مروحية من طراز مي-2 في منطقة ياكشور- بودينسك في أودمورتيا، وكان على متنها شخصان يمارسان أعمال فحص خط أنابيب النفط".
وأوضح المصدر أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى موقع تحطم المروحية، مشيرا إلى أن قائد المروحية لا يزال على اتصال بالطوارئ.
وفى أكتوبر الماضى، أعلنت إدارة وزارة الطوارئ الروسية مصرع 3 أشخاص جراء حادث سقوط مروحية، فى ضواحى العاصمة موسكو.
وقال المكتب الإعلامي لإدارة وزارة الطوارئ إن مروحية من طراز "Robinson R-44" سقطت في الساعة 20:18 قرب طريق سيارات سريع في منطقة بلدة ليتكارينو، موضحا أنه كان على متنها 3 أشخاص وقتلوا جميعا، يشار إلى أنه بعد سقوط المروحية لم يعقبها اندلاع حريق، ووصل 4 وحدات من المعدات و12 شخصا إلى الموقع، وأوضحت مصادر مطلعة أن القتلى رجلان وامرأة.
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