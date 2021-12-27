"سانا": دمشق تؤكد أن الجولان المحتل جزء من الأراضى السورية وسنعمل على إعادته

كتب وكالات

قالت وزارة الخارجية السورية، إن الجولان السورى المحتل "بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولى جزء لا يتجزأ من أراضى سوريا التى ستعمل على إعادته كاملا، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".

وفى ردها على الخطة الإسرائيلية التى أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، وتقضى بتوسيع الاستيطان فى الجولان، قالت وزارة الخارجية السورية إن الجولان السورى المحتل هو "بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولى جزء لا يتجزأ من أراضى سوريا التى ستعمل على إعادته كاملا إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التى يكفلها القانون الدولى باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم وواجبا دستوريا للدولة السورية".

وأدانت الخارجية فى بيان الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى مضاعفة أعداد المستوطنين فى الجولان المحتل، ووصفتها بالتصعيد الخطير وغير المسبوق.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء الإسرائيلى لكامل أعضاء حكومته فى الجولان المحتل "بشكل استفزازى وسافر"، يأتى ضمن سياق "الممارسات الإسرائيلية فى الجولان السورى المحتل و"إمعانها فى الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسمية والممنهجة والتى ترقى لجرائم حرب".

وأضافت الوزارة فى بيان، أن "رعونة السلوك الإسرائيلى الاستفزازى ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لولا الحماية التى وفرتها لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ارتكابها لجريمة الضم عام 1981".

وجددت الوزارة دعم الحكومة السورية "الثابت والقوى لمواطنيها السوريين أهالى الجولان السورى المحتل الصامدين فى مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلى ورفضهم لقرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال ولسياسة الاستيلاء على الأراضى والممتلكات التى تقوم بها سلطات الاحتلال".