روسيا تعتزم تشغيل أول محطة نووية لإنتاج الهيدروجين عام 2033

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كشف أندريه نيكيبيلوف، المدير العام لمؤسسة "آتوم أنيرجوماش" التابعة لشركة "روس آتوم" الروسية، اليوم الاثنين، عن أن روسيا تعتزم تشغيل أول محطة للطاقة النووية فى روسيا لإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2033، وتشغيلها تجاريا بحلول عام 2036.

وفى حوار مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، قال نيكيبيلوف: "وفقا لخارطة الطريق من المفترض فى عام 2023 الانتهاء من التصميم الفنى لمفاعل محطة الطاقة النووية، وبداية عام 2025 الحصول على ترخيص لوضع محطة الطاقة النووية، وبحلول الخريف من العام نفسه تطوير وثائق التصميم".

وأضاف أنه "من المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلى للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية فى نهاية عام 2032، وفى ديسمبر 2035، من المتوقع أن تدخل محطة الطاقة النووية الرئيسية حيز التشغيل التجاري".

وأوضح نيكيبيلوف أن مشاركة مؤسسة "آتوم أنيرجوماش" فى مشاريع الهيدروجين ينظر له من عدة جوانب، تطوير مشاريع محطات الطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين، وإنشاء أنظمة معدات لتخزينها ونقلها.

وتعد مؤسسة "آتوم أنيرجوماش" القطاع المختص بقسم بناء آلات الطاقة التابع لشركة روس آتوم الروسية، إحدى الشركات الرائدة فى هندسة الطاقة فى روسيا وتعتبر موردا للحلول المتكاملة الفعالة للطاقة النووية والطاقة الحرارية والغاز والبتروكيماويات وبناء السفن وغيرها من الصناعات.