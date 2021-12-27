اليوم السابع
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رئيس جامعة كفر الشيخ: اللقاح شرط أساسى لدخول الامتحان وسيطبق "بحذافيره"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:00 ص
رئيس جامعة كفر الشيخ: اللقاح شرط أساسى لدخول الامتحان وسيطبق "بحذافيره" الدكتور عبد الرازق دسوقى
رامى محيى الدين

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قال الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن امتحانات الترم الأول تبدأ فى 9 يناير وسط إجراءات مشددة، مشددا على أن اللقاح شرط أساسى لدخول الامتحان وتم توفير التطعيم لمن لم يتلق اللقاح.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إنجى القاضى، أنه طبقا لقرار رئيس الوزراء بعدم الدخول لحرم الجامعة لمن لم يتلق اللقاح فإن القرار سيطبق "بحذافيره".

 

وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات، إنه فى حالة وجود عذر قهرى لدى الطالب وجعلته لا يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح يسمح له بدخول الامتحان وإذا كان هناك مرض يمنعه من تلقى اللقاح يقدم مسحة كل 3 أيام ويدخل الامتحان.

 


اللقاحات

امتحان الترم الأول

جامعة كفر الشيخ

الأعلى للجامعات

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