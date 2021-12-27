رئيس جامعة القناة يتفقد أعمال امتحانات العملى بالكلية المصرية الصينية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفقد اليوم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم فارس، عميد كلية المصرية الصينية التكنولوجيا التطبيقية وهدى فرج، أمين عام الجامعة سير الامتحانات العملى داخل الكلية المصرية الصينية، حيث كانت الفرقة الثانية قسم الكترونيات الامتحانات العملية.

وتأكد رئيس جامعة قناة السويس من توافر سبل الراحة وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحان، كما حرص رئيس الجامعة بعد متابعة سير الامتحانات تفقد مباني الكلية من معامل الكمبيوتر والمكتبة وقاعة الرسم الهندسى وورشة الكهرباء وغرفة التحكم وورشة الكترونيات.

وشدد على ضرورة الانتهاء من تجهيزات بعض المعامل والغرف فى أسرع وقت وقد رافق الجولة وكيلا الكلية الدكتور محمود فرج والدكتور أحمد فؤاد.

من ناحية أخرى تنطللق اليوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر فاعليات مؤتمر البحوث التطبيقية الرابع (رسالتك فى 5 دقائق) برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة حريصة على تشجيع الباحثين نشر ثقافة البحوث التطبيقية لربطها بمشكلات المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، التجارية، السياحية، الصحية، التعليمية، وإتاحة تسويق نتائج رسائلهم بالماجستير والدكتوراه.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن الجامعة تعد بيت الخبرة والاستشارات للبحوث بكوكبة من العلماء في مجال التعليم والطاقة والاستثمار، فإن لغة الاستثمار فى البحث العلمى هو الوسيلة لتنمية المشروعات.

وتضم فاعليات المؤتمر جلسة افتتاحية ثم الصالون العلمى بعنوان "Era of digitalization" ثم تقديم عروض القطاع الطبى، قطاع العلوم الإنسانية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الهندسية.

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات العملى بالكلية المصرية الصينية





جولة رئيس جامعة القناة بالكلية المصرية الصينية

جولة رئيس جامعة القناة بالكلية المصرية الصينية

جولة رئيس جامعة القناة بالكلية المصرية الصينية